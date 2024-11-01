Bilecik'te Kayıp İki Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Salı gününden bu yana kayıp olan 2 kişinin geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Söğüt karayolunda şarampole uçan bir aracı gören tır şoförü hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şarampole uçan araç içinde biri kadın 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Aracın plakasından yapılan sorguda Söğüt'e bağlı Küre Köyü'nde ikamet eden İsmail U.'ya ait olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda şahsın çocukları tarafından kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıkarken olay yerine gelen çocukları büyük üzüntü yaşadı.

Nöbetçi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Diğer cansız bedenin de Nurife Ö.'ye ait olduğu öğrenilirken savcının incelemesinin ardından cenazeler Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan hafifi ticari araç kullanılmaz hale gelirken çekici yardımıyla olay yerinden çekileceği öğrenildi.

Ayrıca olay yerine gelen Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, şahsın 3 gündür kayıp olduğunu ve trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. - BİLECİK