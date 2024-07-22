Bilecik'te Kayıp Adam Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden 64 yaşındaki Muhlis Kara'nın kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, dronlar ve arama kurtarma köpekleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik'te kayıp ihbarı verilen yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Muhlis Kara (64) cuma günü akşamı evine dönmedi. Aile fertleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Ekipler cumartesi ve pazar günleri sabah 08: 00'den akşam 20: 30'a kadar bölgede şahsı arama çalışmalarına devam etti. Ekipler bugün de arama kurtarmalarını sürdürürken, bölgede dronlu ve arama kurtarma köpekli çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK