Bilecik'te Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca Köyünde kaybolan 30 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Bilecik'in Söğüt ilçelerine bağlı Sırhoca Köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşın kaybettiği küçükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 30 adet küçükbaş hayvanını kaybeden vatandaş aramalarına rağmen bulamadı. Durumu jandarma bildirmesinin ardından ekipler, arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanlar Dudaş Köyü yaylasında bulunarak sahibine teslim edildi. - BİLECİK