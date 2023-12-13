Bilecik'te Kaybolan İki Kişi Ormanlık Alanda Bulundu

Bilecik'te mantar toplamaya çıkan iki kişi kayboldu. Jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan kişiler bulundu.

Bilecik'te kaybolan iki kişi jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak, kurtarıldı.

Bilecik'te merkez Gülümbe rampalarında dün mantar toplamaya çıkan iki kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan K.Ş. ile İ.A. isimli şahıslar kısa sürede bulunurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BİLECİK