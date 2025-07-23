Bilecik'te Kavgada Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Kavgada Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te sosyal medya tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te dün gece 1'i ağır 2 kişini yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden birbirlerine yazılan yorumları beğenmeyen 2 grup arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçak ile saldırdı. Kavga sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gardi ile Fatih K. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişiye gözaltı

Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 yaralının daha durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda H.K., A.K., A.K ve İ.K. isimli 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Görüntüdekiler Türk askeri! 'Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi' yorumları yapılıyor

Ceza mı mizah mı? Türk askerlerine ait video olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Van'dan! Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti

Sürücü farkında olmadan dünyanın en ilginç geçişini kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.