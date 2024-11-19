Bilecik'te Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda. Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; kasten yaralama suçundan '5 yıl 1 ay' kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Söğüt ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından şahıs, adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK