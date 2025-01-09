Bilecik'te Kasten Adam Yaralamadan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te kasten adam yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan R.K., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'te kasten adam yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) sorgusunda kasten adam yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan R.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa