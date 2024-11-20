Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Y. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evin çatı katında yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT unsurlarınca icra edilen operasyonda; Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs saklandığı evin çatı katında yakalandı. Gerçekleşen operasyon sonucunda adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Leyla 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 10. bölüm tek parça full HD izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.