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Bilecik'te Karton Ambalaj Yüklü Tır Devrildi

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Bilecik'te seyir halindeki karton ambalaj yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te seyir halindeki karton ambalaj yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük yönünde ilerleyen Ş.S.'nin kullandığı 26 PA 197 plakalı tır, Küplü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından sürücü Ş.S. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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