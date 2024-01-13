Bilecik'te kara saplanan iki araç kurtarıldı

Bilecik'te köy yolunda kara saplanan iki araç Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bilecik'e bağlı Abbaslık ve Kapaklı köyleri arasındaki yolda iki aracın mahsur kaldığı yönünde ihbar alan ekipler vakit kaybetmeden yola çıktılar. Kısa sürede araçlara ulaşan ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Araç sahipleri ise ekibe teşekkür etti. - BİLECİK