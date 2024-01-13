Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te kar kürüme ve tuzlama yapan kamyon devrildi

Güncelleme:
Abone Ol

Pazaryeri ilçesinde karayolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan bir kamyonun devrildiği bildirildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karayolunda kar kürüme ve tuzlama yapan kamyon devrildi.

Pazaryeri Bilecik karayolunda küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Ş. idaresindeki 06 BVY 775 plakalı kamyon, Fıranlar köy yolu yakınlarında kayarak şarampole devrildi. Devrilen kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken bölgeye jandarma ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi.

Pazaryeri Belediyesine ait iş makinalarıyla devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılırken karayolunda trafik Jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin kaza yerine giderek incelemede bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Trafik Kaza Belediye 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Nefise hangi sporu yapıyor? Survivor Nefise ne sporcusu, hangi kategoride sporcusu? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title