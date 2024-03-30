Bilecik'te Kamyonun Kapağı Çarptı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki kamyonun açılan kapağının çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil A., idaresindeki 11 ABS 594 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Osman A., idaresindeki 11 AA S809 plakalı kamyonetin kasanın sol kapağının açılmasıyla birlikte kapağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK