Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprak zemine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesi ile Eskişehir'in İnönü ilçesi arasındaki kara yolunun Akpınar Mahallesi mevkiinde ilerleyen C.B.' nin kullandığı 34 FH 794 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak toprak zemine devrildi. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.B. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
