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Bilecik'te Kamyon ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

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Bilecik'te meydana gelen kazada kamyon ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesinde seyir halindeki Oktay Ç., idaresindeki 11 AAP 700 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Mustafa A., yönetimindeki 11 ABV 494 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yere düşen motorlu bisiklet sürücüsü Oktay Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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