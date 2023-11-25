Bilecik'te kafede silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmenbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kafeye gelen E.D. isimli şahıs, kafedeki Ö.Y.'yi silahla yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaranan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. isimli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK