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Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ölü
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Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 2 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkutucu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Osmaneli ilçesi Selimiye köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine doğru seyreden H.C.'nin (58) idaresinde 11 AAH 241 plakalı otomobil ile karşı şeritte seyir halinde olan S.A.'nın (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (25) ve H.C. ağır yaralandı. Kazada yaralanan E.U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Ç. ve H.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, E.U.'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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