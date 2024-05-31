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Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 2 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

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Bilecik'te düzenlenen operasyonda, Bozüyük ilçesinde şüpheli bir araçta 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon ile Bozüyük ilçesinde şüpheli şahsa ait olan araç içerisinde 2 bin adet 'Doldurulmuş Makaron' ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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