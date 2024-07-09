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Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: Bandrolsüz Tütün ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Osmaneli'deki bir iş yerinde çok sayıda bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ürün ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Osmaneli'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda; 100 kutu halinde toplam 20 bin adet boş makaron, 25 adet nargile tütünü, 8 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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