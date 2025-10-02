Haberler

Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan son operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi. 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Ahmet Minguzzi davasında ara karar

Tansiyonun bir saniye düşmediği davada ara karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.