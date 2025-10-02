Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı ve Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan son operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi. 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK