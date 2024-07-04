Bilecik'te Kaçakçılara Büyük Vurgun: 13 Bin 314 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda, kaçakçılara büyük bir darbe indirildi. 13 bin 314 kilogram kıyılmış tütün ve 7 bin 760 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında yasal ve idari işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçakçılara büyük vurgun yapılarak 13 bin 314 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kasımpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda; 13 bin 314 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin 760 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri işletmecisi yakalanarak hakkında; 'Kaçakçılıklar Mücadele Kanunu' kapsamında yasal ve idari işlem başlatıldı. - BİLECİK