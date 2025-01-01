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Bilecik'te Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
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Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda 15 litre el yapımı içki, 7 adet bandrolsüz içki ve 24 adet şişeli el yapımı içki ele geçirildi. Operasyon sırasında 142 şahıs ve 38 umuma açık yer kontrol edildi.

Bilecik'te dün gerçekleştirilen kaçak alkol, sahte içki operasyonunda 15 litre el yapımı içki, 7 adet bandrolsüz içki ve 24 adet şişelere doldurulmuş el yapımı içki ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını koruma ve toplum güvenliğini sağlama amacıyla kararlılıkla yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 142 şahıs, 38 umuma açık yer kontrol edildi. Operasyon kapsamında, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet bandrolsüz içki, 24 adet şişelere doldurulmuş el yapımı içki, 15 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol ve 12 adet içki yapımında kullanılan aroma verici ele geçirilmiştir. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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