Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 98 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te kaçak tütün mamulleri imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 94 bin 800 dolu olmak üzere 98 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçak tütün mamulleri imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda eş zamanlı aramalarda, bir araçta ve depo/imalathane olarak kullanılan ikamette kaçakçılara büyük darbe vuruldu. Aramalarda 94 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 600 adet dolu makaron, 33 kilo100 gram kıyılmış tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör ele geçirildi.

Yasa dışı tütün üretimi ve satışını önlemeye yönelik operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK