Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 30 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda 30 bin dolu ve 10 bin boş makaron ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 30 bin adet dolu makaron ele geçildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamulü ticareti yapmak suretiyle devleti vergi kaybına uğratan şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen bir operasyon düzenledi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 30 bin adet dolu makaron, 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.E.D. (27) isimli şahıs hakkında gözaltına alınarak, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
