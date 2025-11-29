Haberler

Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün mamulü imalatı yapan bir adrese baskın yapıldı. 29 bin boş makaron, 10 bin 400 dolu makaron ve tütün ele geçirildi.

Bilecik'te kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde KOM Şube Müdürlüğünce kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden ve devletimizi vergi kaybına uğratan organizasyonların deşifresine yönelik operasyonda düzenlendi. Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirilmiş B.Ö.'ye ait 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron, 5 bin gram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.Ö. (41) isimli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BİLECİK

