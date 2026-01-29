Bilecik'te 127 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Bilecik'te gerçekleştirilen bir operasyonda dolu ve boş olmak üzere 127 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce il genelinde tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde imalathane haline getirilmiş ikamet ve 1 araçta yapılan aramada 83 bin 400 adet boş makaron, 44 bin 400 adet dolu makaron,17 kilogram tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatılmıştır. - BİLECİK