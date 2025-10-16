Haberler

Bilecik'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde G.G.'ye ait ev ve işyerinde yapılan aramada; Bin 266 adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 2 adet 50 mililitre aroma, 1 adet 25 litrelik boş damıtım kovası ve hortumu ile 200 gram toz oksijenli temizleyici ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli G.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
