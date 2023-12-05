Bilecik'te Kaçak Parfüm Operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi.

Bilecik şehirlerarası otobüs terminalinde koli içerisinde çok sayıda parfümün bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden KOM Şube Müdürlüğünce bahse konu yerde çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından farklı marka ve ebatlarda çok sayıda kaçak parfüm olduğu tespit edilerek adli soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri kaçak parfümleri ele geçirerek İl Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. - BİLECİK