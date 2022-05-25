Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda M.A., V.A. ve S.A. isimli 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet 45 litre mutfak tüpüne bağlı pürmüz, 2 adet balyoz, 4 adet murç, 1 adet matkap, 1 adet detektör ve 7 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilerek, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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