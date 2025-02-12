Bilecik'te Kaçak İçki Operasyonu

Bilecik'te polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak içki üreten şahsın evine operasyon düzenlendi. Aramalarda 12 litre etil alkol ve menşei belirsiz alkollü içki ele geçirilirken, şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkollü içki üretimi ve satışına yönelik denetimler devam ediyor. Ekipler tarafından H.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 12 litre etil alkol, 4 litre menşei belirsiz alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikata başlandığı öğrenilirken, yapılan bilgilendirmede, "Adli süreç titizlikle takip edilmektedir. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi. - BİLECİK