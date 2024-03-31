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Bilecik'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Yasadışı göçle mücadeleye yönelik yapılan uygulamalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; yasal kalış hakkı bulunmayan ve illegal olarak ülkeye giriş yapan kimliksiz olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsa 22 bin 834 TL idari para cezası uygulanarak yabancı şahsın sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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