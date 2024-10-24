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Bilecik'te Kaçak Elektronik Sigara Satışı Yapılan Şahsın Evine Operasyon

Bilecik'te Kaçak Elektronik Sigara Satışı Yapılan Şahsın Evine Operasyon
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Bilecik'te kaçak elektronik sigara satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 16 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Bilecik'te kaçak elektronik sigara satışı yapan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Söğütte halk arasında 'Puf' diye tabir edilen kaçak elektronik sigara satışı yapan bir şahsın evine operasyon düzenledi. Şahsın kargo gönderisinde ve ikametinde yapılan aramada; 16 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik bilecik 3-sayfa Güncel Suç

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