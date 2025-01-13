Bilecik'te Kaçak Alkolden İki Kişi Hastanelik Oldu, Satıcı Tutuklandı

Bilecik'te kaçak alkolden 2 kişi hastanelik olurken alkol temin eden kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran iki vatandaş alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bu olay üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2 şahsın alkolü aldıkları C.A. isimli tespit etti. Yapılan incelemelerde C.A.'nın bu alkolü başka bir ilden temin ederek satışını gerçekleştirdiği belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan C.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK