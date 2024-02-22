Bilecik'te Kabahatler Kanunu kapsamında 5 şahsa idari para cezası uygulandı

Bilecik'te 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 5 şahsa 18 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 9 bin 308 şahıs kontrol edilmiş, 14 aranan şahıs yakalanmış, 83 işyeri/umuma açık işletme, 121 okul, 54 metruk bina, 82 park bahçe kontrol edilerek 5 şahsa 18 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK