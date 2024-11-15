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Bilecik'te KAAN Uygulaması Kapsamında Başarı Belgeleri Verildi

Bilecik'te KAAN Uygulaması Kapsamında Başarı Belgeleri Verildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, KAAN uygulaması kapsamında dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde başarılı bulunan 4 genel kolluk personeli ve 3 özel güvenlik görevldine 'Başarı Belgesi' verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması kapsamında başarılı polis ve özel güvenlik görevlerine 'Başarı Belgesi' verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel güvenlik personellerine KAAN uygulaması kapsamında; dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde yaptıkları başarı çalışmalar kapsamında 4 genel kolluk personeli ile 3 özel güvenlik görevlisine 'Başarı Belgesi' verildi.

İl Müdürü Beyti Kalaycı, KAAN uygulamasının önemine değinerek, "Suçla mücadelede önemli bir araç haline gelen (KAAN) Projesi dikkat çekiyor. KAAN uygulaması sayesinde; Etkili iletişim ve güçlü işbirliği suçların meydana gelmeden önlenmesi olaylara kısa sürede müdahale edilmesi kamu güvenliğinin korunması sağlanmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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