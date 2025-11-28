Bilecik'te Jandarma Trafik Kontrolünde Yakalanan Araç Otoparka Çekildi

Bilecik'te jandarmanın trafik kontrolü sırasında yakalaması olan hafifi ticari araç otoparka çekildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Söğüt karayolu üzerinde yaptıkları denetimde 26 BN 509 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda aracın Söğüt Vergi Dairesi Müdürlüğünün yakalamalı olduğu tespit edildi. Araç hemen gerekli işlerin ardından çekiciye yüklenerek, yedi emin otoparkına çekildi. - BİLECİK