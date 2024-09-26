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Bilecik’te Jandarma Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Bilecik’te Jandarma Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, jandarma personeline kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi düzenleyerek farkındalık oluşturdu ve KADES uygulamasının önemini anlattı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından jandarma personeline Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi verildi.

Bilecik'te kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık arttırmaya yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı personeline eğitim verildi. Bu bilgilendirme kapsamında, vatandaşlara ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) kullanımı ve bu uygulamanın sağladığı kolaylıklar hakkında detaylı bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, bu tür farkındalık faaliyetlerini azimle sürdüreceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma 3-sayfa bilecik Eğitim Hukuk Kadın KADES

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