Bilecik'te Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Tabanca ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli ilçesinde bir şüpheliye ait 3 ayrı adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 21 bin 560 adet dolu makaron, 8 bin 600 adet boş makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 230 adet 20'lik boş sigara paketi bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - BİLECİK