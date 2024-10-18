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Bilecik'te Jandarma Aracı Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Bilecik'te Jandarma Aracı Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı
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Bilecik'te, jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay olmak üzere 6 askeri personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Bilecik'te denetimden dönen jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askeri personel yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askeri araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Bozüyük 4'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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