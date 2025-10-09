Bilecik'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belenalan köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri ortak operasyonla 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda A.Y., E.İ., M.Ç., H.M. ve B.F. isimli şüpheliler zor kullanılmadan gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 2 kürek, 1 kazma, 2 balta, 1 calaskal, 3 parça halinde toplam 5 metre uzunluğunda zincir çeki halatı, 1 el dedektörü, 2 dedektör ucu, 1 dedektör kulaklığı, 1 batarya, 1 maket bıçağı, 1 bilgisayar bağlantı kablosu, 1 el küreği, 1 testereli bıçak, 1 kamp baltası ve 1 çakmaklık şarj aleti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı. - BİLECİK