Bilecik'te İşyerinden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bilecik'te bir işyerinden kompresör ve elektrikli el testeresi çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan inceleme sonucunda şüphelinin B.A. olduğunu belirledi.

Bilecik'te bir işyerinden kompresör ve elektrikli el testeresi çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Kentteki bir işletmeden kompresör ve 2 elektrikli el testeresi çalındığı ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????