Bilecik'te İşyeri Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Bilecik kent merkezinde bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği şüphesiyle yakalanan şahıs tutuklandı. Şahsın çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

Bilecik'te bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayını şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde jandarmanın sorumluluk sahası içinde bir işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası ekipleri harekete geçti. Ekipleri yaptıkları çalışma sonrası B.A. isimli şahsın işletmeye ait 1 adet kompresör ve 2 adet elektrikli el testeresini çaldığı tespit etti. Şahıs ekiplerce merkezinde yakaladı. Şüpheli, jandarma alınan ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK