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Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te bir iş yerine yapılan silahlı saldırının ardından şüpheli, ruhsatsız tüfekle birlikte yakalandı. İş yerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bilecik'te bulunan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli iş yerinde ruhsatsız tüfek ile yakalandı.

Bilecik'te hizmet veren bir iş yerine silahlı saldırının gerçekleşmesinin ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Silahla Tehdit', 'Mala Zarar Verme' suçundan aranan şüpheli iş yerinde yakalandı. İş yerinde gerçekleştirilen aramada ekipler tarafından 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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