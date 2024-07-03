Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine giden 2 şüpheli şahsın; işyerinin kapısını tekmeleyerek kapıyı zorladıkları, akabinde silah kullanarak kapıya ateş ettikleri ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Silahla ateş eden şüphelinin iş yeri aramasında 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan diğer 2 şüpheli hakkında; 'Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayda kullanılan; 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah kullanan şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK