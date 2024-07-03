Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin iş yerinin kapısını zorlayarak silahla ateş ettikleri ve olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler yakalandı ve silahlar ele geçirildi.
Bilecik'te faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine giden 2 şüpheli şahsın; işyerinin kapısını tekmeleyerek kapıyı zorladıkları, akabinde silah kullanarak kapıya ateş ettikleri ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Silahla ateş eden şüphelinin iş yeri aramasında 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan diğer 2 şüpheli hakkında; 'Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayda kullanılan; 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah kullanan şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK