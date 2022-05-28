Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı - Haberler

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Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

Bilecik'te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Bilecik'te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir inşaattan demir çalarak Küçük Sanayi Sitesinde hurdaya satan 2 şahıs takibe alan polisler şahısları plakasız motosikletleriyle kaçarken, durdurmaya çalıştılar. Motosiklette bulunan E.G. ve İ.T. E. isimli şahıslar kaçarken yine Küçük Sanayi Sitesi içinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgusunuz ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, motosiklette bulunan karga burun diye tabir edilen 2 alete polisler el konuldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Bilecik 3. Sayfa Haberler

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