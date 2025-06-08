Bilecik'te İnşaat Şantiyesinde Kamyon Devrildi

Bilecik'te İnşaat Şantiyesinde Kamyon Devrildi
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Bilecik'in Necmiye Köyü'nde inşaat şantiyesine kum boşaltmak isteyen kamyon, geri manevra yaparken devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Bilecik'in Necmiye Köyü bölgesinde bulunan inşaat şantiyesinde geri manevra yapan kum yüklü kamyon yan yatarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kum boşaltmak için inşaat şantiyesine giden A.K.' nin kullandığı 16 MCK 81 plakalı kamyon geri geldiği esnada tekerin boşa düşmesi nedeniyle yan yattı. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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