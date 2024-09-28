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Bilecik'te İki Şüpheli Uyuşturucu ve Pompalı Tüfekle Yakalandı

Bilecik'te İki Şüpheli Uyuşturucu ve Pompalı Tüfekle Yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında durdurulan araçta 1,47 gram sentetik kannabinoid ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. İki kişi yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 1,47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucuyu kullanmaya yarayan bong aparatı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 10 adet av fişeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise; 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve şüpheli şahıslardan biri hakkında, '6136 SKM' suçlarından yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik Bozüyük bilecik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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