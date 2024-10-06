Bilecik'te İki Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te 'basit yaralama' ve aileyi koruma kapsamında aranan bir şahıs, asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te iki farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik Sulh Ceza Hakimliği'nce 'basit yaralama' ve Bilecik Ailenin Korunması İlamat Masası'nca 3 günlük zorlama hapsi olmak üzere 2 farklı suçtan aranan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK