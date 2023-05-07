Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

BİLECİK - Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü Göleti'ne seyir halindeki Mustafa Ergün idaresindeki 41 HS 241 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Beytullah Y. idaresindeki 44 BG 484 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 41 HS 241 araç hurdaya dönerken sürücü Mustafa Ergün olay yerine hayatını kaybetti. Ergün'ün cansız bedeni olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan Beytullah Y.'nin askeri personel olduğu öğrenilirken, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.