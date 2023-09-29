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Bilecik'te İki Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Bilecik'te Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde gerçekleşen iki evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının yanında çalınan paralar da ele geçirildi.