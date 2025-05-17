Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Gözaltı

Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Gözaltı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından düzenlenen 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. 352 personelin katılımıyla gerçekleştirilen kontrollerde, 5 bin 424 kişi sorgulandı ve birçok suçla ilgili işlem yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Huzur ve Güven Uygulaması' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı.

Dün gece kent genelinde 352 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 5 bin 424 kişi kontrol edildi, 13 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi. Ekipler tarafından 112 işyeri ve 48 metruk bina denetlendi.

Ayrıca trafik kontrollerinde 2 bin 682 araç incelendi, 9 araç trafikten men edilirken, 1 'hacizli, yakalamalı' araç tespit edildi. Denetimler sonucunda; 1 sürücü belgesi geri alınırken,1 yabancı uyruklu şahıs, yasal süresi dolduğu için Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde 1 şahıs uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alınırken,1 şahıs 'banka, kredi kartı dolandırıcılığı', nedeniyle işlem gördü. Ayrıca, hırsızlık suçlarından hapis cezaları bulunan 4 şahıs yakalandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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